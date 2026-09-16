Ето кои са възможните съперници на България на 1/8-финала на Евроволей

В събота, 19 септември, България ще излезе на корта в „Арена София“ за своя осминафинален сблъсък от Европейското първенство по волейбол за мъже, на което страната ни е съдомакин заедно с Италия, Финландия и Румъния.

България играе 1/8-финала на ЕвроВолей 2026 на 19 септември

Все още обаче не е ясно кой ще бъде противник на „лъвовете“ в срещата, а това ще зависи изцяло от резултата от днешния двубой от група В срещу Полша. В случай, че България спечели с 3:0 или 3:1, селекцията на Джанлоренцо Бленджини ще завърши на второто място в своята група и ще срещна третия от група D. При всякакъв друг резултат „лъвовете“ остават на третата позиция и ще играят с втория от група D.

България излиза за хубава победа срещу Полша и второто място в групата

В тази група, която се играе в Румъния, почти всичко е ясно преди последните два двубоя. Там Франция ще завърши на първата позиция пред Германия и Румъния, които ще са съответно втори и трети. Това означава, че един от тези два отбора ще бъде съперник на България в събота. Единствената въпросителна в група D е свързано с четвъртото място, като то ще се реши в директен двубой между Турция и Латвия днес. Победителят от тази среща ще се класира за осминафиналите, а загубилият ще приключи участието си на Европейското първенство.

В нашата група вече е сигурно, че Полша ще завърши първа, а второто място ще се реши от изхода от двубоя между „Дружина полска“ и България, който е днес от 19:00 часа. От 16:00 часа пък Израел ще се изправи срещу аутсайдера Северна Македония, като победи, без значение с какъв резултат, ще класира Израел на четвъртата позиция в групата. В противен случай съставът на Португалия ще остане четвърти и ще се класира за осминафиналите.

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