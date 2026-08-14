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Спечели фланелка на Илия Груев!

  • 14 авг 2026 | 10:55
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Спечели фланелка на Илия Груев!

Само седмица ни дели от старта на новия сезон в английската Висша лига и по този повод от Българския футболен съюз и партньорите им от Fans United организират специален куиз, посветен на родните играчи в елита на Острова.

Компанията Fans United стана партньор на националния отбор на България
Компанията Fans United стана партньор на националния отбор на България

Всеки фен може да демонстрира футболните си познания и да отговори на 10-те въпроса, които го очакват на store.teambulgaria.bg/games, а голямата награда е фланелка на националния отбор на Футболист номер едно на България за 2025 г. Илия Груев!

Не пропускай да участваш в куиза и можеш да спечелиш страхотни награди!

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