Спечели фланелка на Илия Груев!

Само седмица ни дели от старта на новия сезон в английската Висша лига и по този повод от Българския футболен съюз и партньорите им от Fans United организират специален куиз, посветен на родните играчи в елита на Острова.

Компанията Fans United стана партньор на националния отбор на България

Всеки фен може да демонстрира футболните си познания и да отговори на 10-те въпроса, които го очакват на store.teambulgaria.bg/games, а голямата награда е фланелка на националния отбор на Футболист номер едно на България за 2025 г. Илия Груев!

Не пропускай да участваш в куиза и можеш да спечелиш страхотни награди!

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