Най-скъпият футболист на Залцбург пред Sportal.bg: Левски е много силен отбор!

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Централният нападател на Залцбург Карим Конате даде ексклузивно интервю пред Sportal.bg. Най-скъпият играч в състава на австрийския гранд говори в часовете преди сблъсъка с Левски от основната фаза на Лига Европа.

"Очакваме труден мач! Левски е много силен отбор в България. Те са на първо място в първенството и очакваме много труден двубой. Ние обаче очакваме да направим добър мач. Фокусирани сме върху мача в София. Много е трудно, когато играеш като гост. Атмосферата ще бъде много добра. Всички са готови за тази атмосфера, след като играеш в Лига Европа или Шампионската лига.

Моята цел е да правя разликата в такива големи европейски мачове. Ние сме нова група и мисля, че имаме нужда от време, но сме на прав път. Трябва да продължим да се учим и да вървим, за да имаме успешен сезон. Когато видиш качеството на отбора си мисля, че сме готови да се борим във всеки един турнир и състезание, но ще работим мач за мач.

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Моята цел е да помагам на отбора, да вкарвам голове и да правя асистенции. Не мога да кажа една единствена цел, но всичко ще се случи. За клуба е едно - всичко, за което се състезаваме. За първенството, Лига Европа и Купата. За мен е важно да играя колкото мога и да бележа.

"Да, знам, че съм сред най-големите таланти във видеограта Football Manager. Играя тази игра. Труден въпрос е да кажа коя е моята любима игра. Не е само една", заяви Карим Конате пред Sportal.bg.



Цялото интервю може да гледате във видеото в Sportal.bg или в официалния ни YouTube канал!

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