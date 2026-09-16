Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Лига Европа
  2. Левски
  3. Най-скъпият футболист на Залцбург пред Sportal.bg: Левски е много силен отбор!

Най-скъпият футболист на Залцбург пред Sportal.bg: Левски е много силен отбор!

  • 16 сеп 2026 | 10:34
  • 3381
  • 2
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - РБ Залцбург

Централният нападател на Залцбург Карим Конате даде ексклузивно интервю пред Sportal.bg. Най-скъпият играч в състава на австрийския гранд говори в часовете преди сблъсъка с Левски от основната фаза на Лига Европа.

"Очакваме труден мач! Левски е много силен отбор в България. Те са на първо място в първенството и очакваме много труден двубой. Ние обаче очакваме да направим добър мач. Фокусирани сме върху мача в София. Много е трудно, когато играеш като гост. Атмосферата ще бъде много добра. Всички са готови за тази атмосфера, след като играеш в Лига Европа или Шампионската лига.

Моята цел е да правя разликата в такива големи европейски мачове. Ние сме нова група и мисля, че имаме нужда от време, но сме на прав път. Трябва да продължим да се учим и да вървим, за да имаме успешен сезон. Когато видиш качеството на отбора си мисля, че сме готови да се борим във всеки един турнир и състезание, но ще работим мач за мач.

Близо 18 500 билета са продадени за Левски - Залцбург, още толкова места чакат своите фенове
Близо 18 500 билета са продадени за Левски - Залцбург, още толкова места чакат своите фенове

Моята цел е да помагам на отбора, да вкарвам голове и да правя асистенции. Не мога да кажа една единствена цел, но всичко ще се случи. За клуба е едно - всичко, за което се състезаваме. За първенството, Лига Европа и Купата. За мен е важно да играя колкото мога и да бележа.

"Да, знам, че съм сред най-големите таланти във видеограта Football Manager. Играя тази игра. Труден въпрос е да кажа коя е моята любима игра. Не е само една", заяви Карим Конате пред Sportal.bg.

Цялото интервю може да гледате във видеото в Sportal.bg или в официалния ни YouTube канал!

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Георги Иванов уважни 100-годишнината от създаването на Гръцката футболна федерация

Георги Иванов уважни 100-годишнината от създаването на Гръцката футболна федерация

  • 16 сеп 2026 | 09:46
  • 445
  • 3
Георги Костадинов: Имаме план за зимната селекция, но ще бъдем по-скромни

Георги Костадинов: Имаме план за зимната селекция, но ще бъдем по-скромни

  • 16 сеп 2026 | 09:41
  • 1806
  • 2
Левски ще изгражда медицински център

Левски ще изгражда медицински център

  • 16 сеп 2026 | 09:29
  • 944
  • 0
Ново попълнение на ЦСКА 1948 мечтае за титлата

Ново попълнение на ЦСКА 1948 мечтае за титлата

  • 16 сеп 2026 | 09:24
  • 682
  • 1
Алекс Колев се възстановява в София

Алекс Колев се възстановява в София

  • 16 сеп 2026 | 09:19
  • 766
  • 1
"Соколите" се подготвят срещу коварен съперник

"Соколите" се подготвят срещу коварен съперник

  • 16 сеп 2026 | 09:08
  • 602
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Близо 18 500 билета са продадени за Левски - Залцбург, още толкова места чакат своите фенове

Близо 18 500 билета са продадени за Левски - Залцбург, още толкова места чакат своите фенове

  • 16 сеп 2026 | 10:04
  • 6342
  • 8
България излиза за хубава победа срещу Полша и второто място в групата

България излиза за хубава победа срещу Полша и второто място в групата

  • 16 сеп 2026 | 06:55
  • 14331
  • 51
Ще продължи ли ЦСКА с головете и победите и срещу Локо (София) в "Надежда"?

Ще продължи ли ЦСКА с головете и победите и срещу Локо (София) в "Надежда"?

  • 16 сеп 2026 | 07:30
  • 6500
  • 39
Ето кои са възможните съперници на България на 1/8-финала на Евроволей

Ето кои са възможните съперници на България на 1/8-финала на Евроволей

  • 16 сеп 2026 | 07:57
  • 12552
  • 11
Официално: Аржентина и Меси се впускат в последен танц, ясно е кога и срещу кой ще е финалният му мач

Официално: Аржентина и Меси се впускат в последен танц, ясно е кога и срещу кой ще е финалният му мач

  • 16 сеп 2026 | 10:01
  • 2922
  • 0