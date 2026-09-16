Георги Костадинов: Имаме план за зимната селекция, но ще бъдем по-скромни

През лятото Левски направи една от най-мащабните си селекции в историята, но нещата ще бъдат съвсем различни през зимата. Това разкри една от основните фигури на "Герена" - Георги Костадинов.

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"През зимата със сигурност ще бъдем по-скромни на трансферния пазар, но имаме набелязани позиции и план за действие. Търсенето не е преставало и ще продължи. Надявам се да вдигнем класата на отбора на определени позиции драстично", заяви бившият капитан на "сините" пред "Мач Телеграф".

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