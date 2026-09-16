Алекс Колев се възстановява в София

Нападателят на Черно море Алекс Колев се възстановява в София, а не във Варна. Както е известно, таранът ще бъде извън терена между три и шест месеца. Причината е, че при загубата от Локомотив Пловдив с 0:1 на 6 септември, той е с две напълно скъсани връзки на десния глезен, което налага продължително възстановяване и специализирано лечение.

33-годишният футболист не се разписа в петте си мача от началото на кампанията за моряците, но имаше голямо влияние в съблекалнята и на терена.

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