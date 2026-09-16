Ще продължи ли ЦСКА с головете и победите и срещу Локо (София) в "Надежда"?

Локомотив (София) и ЦСКА се изправят един срещу друг в двубой от 6-ия кръг на efbet Лига. Мачът трябваше да се проведе между битките с ОФИ Крит от плейофите в Лига Европа, но по молба на "армейците" беше отложен. Срещата стартира в 19:00 часа, а на стадиона в столичния квартал "Надежда" главен съдия ще бъде Мартин Великов.

Двата отбора влизат в сблъсъка от коренно различни позиции. Домакините все още чакат първия си успех през този сезон и към момента делят последното място в класирането с Дунав (Русе). "Червените" са трети и имат отлична възможност да се доближат само на две точки от лидера Левски.

Преди четири дни "железничарите" се добраха до геройско равенство срещу Черно море на "Тича", след като изоставаха с 0:2 и бяха с човек по-малко на терена. В крайна сметка момчетата на Любослав Пенев показаха характер и си тръгнаха с точка от морската столица.

Десетима "железничари" не се дадоха на Черно море

ЦСКА се намира в страхотна форма, що се касае до представянето в атака. Само за последните два мача "армейците" вкараха осем гола - 4 срещу Левски и 4 срещу Арда. Феновете със сигурност са доволни и искат любимият им тим да запише още една категорична победа.

ЦСКА гази и без Янев, "червените" мушнаха нова четворка след обрат

Очаква се Ел Голеадор да се завърне край тъчлинията на "червено-черните", след като пропусна двубоите с Лудогорец (1:2) и Черно море (2:2) заради вирусно заболяване. Божидар Кацаров е аут за днешния сблъсък, тъй като е наказан.

ЦСКА успя в обжалването - БФС намали с два мача наказанието на Ебонг

В лагера на гостите добрата новина е свързана с Макс Ебонг. След финала за Суперкупата футболистът на "червените" беше санкциониран за три мача, но впоследствие наказанието му беше намалено и беларуският халф ще бъде на разположение на временния наставник Даниел Моралес. Под въпрос остава участието на левия бек Анжело Мартино, който пропусна успеха над Арда поради здравословни причини.

26

Локомотив (София) - ЦСКА

Начало: 19:00 часа

Съдия: Мартин Великов

Стадион: "Локомотив", София

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google