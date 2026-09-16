Ще продължи ли ЦСКА с головете и победите и срещу Локо (София) в "Надежда"?

Локомотив (София) и ЦСКА се изправят един срещу друг в двубой от 6-ия кръг на efbet Лига. Мачът трябваше да се проведе между битките с ОФИ Крит от плейофите в Лига Европа, но по молба на "армейците" беше отложен. Срещата стартира в 19:00 часа, а на стадиона в столичния квартал "Надежда" главен съдия ще бъде Мартин Великов.
Двата отбора влизат в сблъсъка от коренно различни позиции. Домакините все още чакат първия си успех през този сезон и към момента делят последното място в класирането с Дунав (Русе). "Червените" са трети и имат отлична възможност да се доближат само на две точки от лидера Левски.
Преди четири дни "железничарите" се добраха до геройско равенство срещу Черно море на "Тича", след като изоставаха с 0:2 и бяха с човек по-малко на терена. В крайна сметка момчетата на Любослав Пенев показаха характер и си тръгнаха с точка от морската столица.
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ЦСКА се намира в страхотна форма, що се касае до представянето в атака. Само за последните два мача "армейците" вкараха осем гола - 4 срещу Левски и 4 срещу Арда. Феновете със сигурност са доволни и искат любимият им тим да запише още една категорична победа.
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Очаква се Ел Голеадор да се завърне край тъчлинията на "червено-черните", след като пропусна двубоите с Лудогорец (1:2) и Черно море (2:2) заради вирусно заболяване. Божидар Кацаров е аут за днешния сблъсък, тъй като е наказан.
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В лагера на гостите добрата новина е свързана с Макс Ебонг. След финала за Суперкупата футболистът на "червените" беше санкциониран за три мача, но впоследствие наказанието му беше намалено и беларуският халф ще бъде на разположение на временния наставник Даниел Моралес. Под въпрос остава участието на левия бек Анжело Мартино, който пропусна успеха над Арда поради здравословни причини.
Начало: 19:00 часа
Съдия: Мартин Великов
Стадион: "Локомотив", София