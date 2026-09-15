Двама национали на Естония отказаха да играят срещу България

Старши треньорът на Естония Юрген Хен говори пред местните медии преди предстоящите двубои от Лигата на нациите.

Балтийската държава е вторият съперник на България в група С/4, като срещата между двата състава ще се състои на 29-и септември на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. Иначе естонците най-напред ще играят като гост срещу Исландия на 26 септември, след това като гост срещу България на 29 септември, после у дома срещу Люксембург на 3 октомври. Последната им среща за този международен прозорец е на 6-и другия месец като домакин на исландците.

Хен говори по много въпроси, като обясни, че халфовете Суфиан Гурам и Роко Роберт Шейн ще отсъстват от предстоящите мачове на националния отбор по собствено желание. 20-годишният Гурам играе за Херта (Берлин) във Втора Бундеслига, а 23-годишният Шейн през това лято премина от норвежкия елитен Фредрикстад в Портсмут от английската Лига Чемпиъншип. Хен каза, че е говорил както с Гурами, така и с Шейн, но и двамата са изразили желание да останат в клубовете си за момента.

В състава от 26 човека попадат и вратарят Матвей Игонен, който играеше за Хебър (Пазарджик) и Ботев (Пловдив), както и Карол Метс, познат на феновете у нас от престоя си в ЦСКА (София). Също така прави впечатление, че селекцията е поляризирана откъм възраст – има хора над 30, но има и такива като и двама родени през 2007-а година, а един – Сандер Аламаа, е една година по-малък от тях.

Юрген Хен обяви, че освен двамата отказали да играят в тези четири мача, има и проблеми с контузени. Вече споменатият Рауно Сапинен, както и Власий Синявски, Владислав Крейда, Кристо Хусар, Мартен-Крис Паалберг, Тони Варюнд и Никита Михайлов отсъстват от състава поради здравословни причини.

Попитан как лично той приема промяната в графика за националните отбори и реалността, че мачовете са в два прозореца – четири сега и два през ноември, той каза: „Определено променя малко изборите. Винаги е малко по-трудно за играчите, които са специализирани в една позиция в националния отбор. Играчите, които са по-универсални, както казвам аз – имат много функции като „швейцарското ножче“, са особено важни за нас. Опитах се също да оценя физическата готовност на момчетата, така че възможно най-малко хора да имат някакви притеснения и да могат да бъдат с нас до края на лагера. Да кажем, че това е повлияло малко на изборите, но не много“.

Относно нападателите, които е повикал, както и трудното стигане до голове, треньорът обясни: „Да, не е лесно в този смисъл, ситуацията не е идеална. Но мисля, че играчите, които са тук, са доказали по един или друг начин, че могат да играят роля. Има четирима нападатели, които могат да докажат по време на лагера кой заслужава най-много минути“.

България и Естония в исторически план имат само два мача и те са през 2003-а година в Европейските квалификации за първенството в Португалия. Първата среща на 2-и април в Талин завършва 0:0 и по ирония на съдбата се оказва последна за Красимир Балъков с националния тим на България. На 6-и септември в София българите печелят с 2:0, а точни са Мартин Петров в 16-ата и Димитър Бербатов в 66-ата минута.

Състав на Естония за мачовете от Лигата на нациите през септември и октомври 2026-а година:

Вратари: Карл Якоб Хайн (Вердер Бремен, Германия), Матвей Игонен (Дегерфорш, Швеция), Карл Андре Валнер (Левадия Талин)

Защитници : Карол Метс (Бохум, Германия), Мертен Кууск (Полония Варшава, Полша), Максим Паскотши (Гент, Белгия), Франк Лийвак, Танел Таммик, Йозеф Салисте и Расмус Пеетсон (всички от Левадия Талин), Майкъл Шьонинг-Ларсен (Килмарнък, Шотландия), Роби Саарма (Пардубице, Чехия) (Левадия Талин), Ерко Йоне Тьоюгяс (Халмстад, Швеция), Сандер Аламаа (Флора Талин)

Полузащитници: Maтиас Кейт и Патрик Kристал (и двамата от Тун, Швейцария), Мартин Милер (Пайде Линамеесконд), Маркус Поом (Тренчин, Словакия), Маркус Соометс (Колдинг, Дания), Михкел Айнсалу и Maксимилиан Скворцов (и двамата от Левадия Талин), Кевор Палуметс (Кошице, Словакия)

Нападатели : Хенри Аниер (Пайде Линаамеесконд), Алекс Матиас Там (Олимпия Любляна, Словения), Карел Мустмаа (Чукарички, Сърбия), Матиас Меннилаан (Номе Калю)

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