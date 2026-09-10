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Билетите за първите две домакинства на България в Лигата на нациите са в продажба

  • 10 сеп 2026 | 14:18
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Билетите за първите две домакинства на България в Лигата на нациите са в продажба
Слушай на живо
Слушай на живо: България - Люксембург

От днес в онлайн продажба на kolezha.bg са билетите за първите два домакински мача на националния отбор на България срещу Люксембург и Естония на старта на турнира Лига на нациите. Двубоите ще се играят на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

Първият от тях срещу Люксембург е в събота (26 септември) от 19:00 ч. Срещата с Естония е във вторник (29 септември) от 21:45 ч.

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В деня преди мача с Люксембург (петък, 25 септември) билети ще се продават и на билетните каси на стадиона, които ще работят от 10:00 до 19:00 ч. В деня на срещата (26 септември) касите ще са отворени от 10:00 ч. до края на първото полувреме. По идентичен начин ще се процедира и със срещата с Естония, като касите ще работят по същото време съответно на 28 и 29 септември.

След двата домакински двубоя през септември на селекцията на Александър Димитров предстоят и две гостувания - на Исландия (3 октомври) и на Люксембург (6 октомври).

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