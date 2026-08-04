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Академия БФС започна с тренировките

  • 4 авг 2026 | 12:19
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Академия БФС започна с тренировките

Само ден след официалния старт на Академия БФС първите възпитаници на проекта проведоха и своята дебютна тренировка.

Иван Капитански поема Академия БФС
Иван Капитански поема Академия БФС

След регистрацията, настаняването и официалното посрещане в академията младите играчи за първи път излязоха на тренировъчния терен под ръководството на треньорския екип. Начело на спортно-техническия процес е старши треньорът Иван Капитански, който заедно със своя екип постави началото на методиката на работа, върху която ще бъде изградена подготовката на първия випуск.

Академия БФС отвори врати за първия си випуск
Академия БФС отвори врати за първия си випуск

Първата тренировка премина в динамична атмосфера и бе насочена към опознаване на футболистите, първоначална оценка на техните индивидуални качества и поставяне на основите на игровите принципи, които ще бъдат развивани в Академия БФС.

БФС представи първия цялостен анализ на футбола при подрастващите в България
БФС представи първия цялостен анализ на футбола при подрастващите в България

Освен чисто футболното съдържание, заниманието постави началото на изграждането на колектив, дисциплина и професионални навици – ключови елементи във философията на проекта

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