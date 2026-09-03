Академия БФC започна нов специализиран курс

Възпитаниците на Академия БФC започнаха тази седмица нов специализиран курс, насочен към личния образ, поведението в социалните мрежи и отговорностите, които постепенно стават част от развитието на един млад спортист.

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Обучението поставя акцент върху начина, по който футболистите възприемат себе си и другите, качествата, с които искат да бъдат разпознавани, и поведението, с което изграждат тази представа - на терена, в отбора, в публична среда и онлайн.

В рамките на курса младите футболисти ще анализират конкретни положителни и отрицателни примери от България и света, ще дискутират различни ситуации от спорта и ще участват в практически упражнения. Част от работата ще бъде свързана с разпознаването на модели за подражание и с причините определени спортисти да печелят доверието и уважението не само с представянето си на терена, но и с начина, по който говорят, общуват и се държат извън него.

Специално място в програмата заемат социалните мрежи като естествена част от ежедневието на съвременните деца и млади спортисти. Целта е футболистите постепенно да осъзнават връзката между съдържанието, което публикуват, споделят и подкрепят, и представата, която създават за себе си пред съотборници, треньори, публика и обществото.

Темите обаче не се ограничават до дигиталната среда. Обучението засяга поведението на и извън терена, отношението към съотборници, треньори, съперници и публика, реакциите при победа и загуба, както и дисциплината и личната отговорност, които вървят заедно с развитието във футбола.

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С напредването на курса теоретичната част постепенно ще отстъпва все повече място на дискусии, анализ на реални ситуации и практически задачи. По този начин младите футболисти няма просто да получават готови модели за "правилно" и "грешно" поведение, а ще бъдат насърчавани сами да разпознават последствията от различните решения и да изграждат собствена позиция.

Важна част от този процес е и разбирането на все по-широката среда около професионалния спорт. Наред с отношенията в отбора и публичното поведение, футболистите постепенно ще се запознават с ролята на медиите, партньорите и спонсорите и с причините поведението и репутацията на един спортист да имат значение далеч отвъд резултатите на терена.

Сесиите се водят от Божидар Къртунов - бивш спортен журналист и основател на "Героите на бъдещето". Инициативата работи с млади спортисти на възраст между 13 и 19 години, като ги запознава с различните страни на спортната среда и с начина, по който още от ранна възраст могат да изграждат своя личен образ и поведение - на игрището, извън него, в социалните мрежи и по време на обществени събития.

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Обучението цели да подготви младите спортисти и за възможните предизвикателства и опасности, свързани с поведението им на и извън терена, които могат да доведат дори до застрашаване на развитието и кариерата им.

Новият курс е част от по-широката програма на Академия БФC, в която развитието на младите футболисти не се ограничава единствено до тренировъчния процес и подготовката за състезания.

Паралелно продължават и регулярните сесии със спортния психолог Александра Жекова, която работи в системата на Българския футболен съюз и с юношеските национални отбори.

Работата ѝ включва индивидуални и групови занимания, насочени към комуникацията, отношенията в отбора, справянето с напрежението и изграждането на умения, необходими на младите състезатели в различните етапи от тяхното развитие.

Съчетаването на футболната подготовка с подобни занимания дава възможност ежедневието в Академия БФC да поставя младите играчи в по-широкия контекст на спорта. Заедно с техническите и физическите качества те постепенно се срещат и с теми, които ще бъдат неизменна част от пътя им - как общуват, как реагират, кого избират за пример и какъв пример самите те искат един ден да бъдат.

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