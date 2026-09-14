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  3. Илия Груев: Трудната част отмина и вече мога да правя това, което обичам най-много

Илия Груев: Трудната част отмина и вече мога да правя това, което обичам най-много

  • 14 сеп 2026 | 16:04
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Илия Груев: Трудната част отмина и вече мога да правя това, което обичам най-много

Футболист номер 1 на България за миналата година Илия Груев коментира възстановяването си от контузия, след като направи ключова стъпка към завръщането си в игра с екипа на Лийдс. Халфът на „белите“ заяви, че „трудната част е отминала“, след като взе участие в мач на тима до 21 години, за да навлезе отново в игрови ритъм.

26-годишният футболист лекуваше травма в коляното, получена през април, и бе принуден да наблюдава отстрани как съотборниците му се борят за оцеляването си във Висшата лига.

Той не взе участие в нито една от предсезонните контроли на Лийдс, нито пък записа минути в официалните мачове на тима от началото на кампанията.

Въпреки това българският национал се завърна на терена вчера, като игра за отбора на Лийдс до 21 години. Той остана на игрището 85 минути в зрелищното равенство 4:4 с Мидълзбро, като се отчете с асистенция за гола на Фреди Лейн в 72-рата минута.

Илия Груев се завърна на терена с асистенция
Илия Груев се завърна на терена с асистенция

След мача Груев сподели пред клубната телевизия на Лийдс: „Наистина много ми хареса. Обичам да играя футбол и възможността да се завърна на терена след тази контузия е най-хубавото нещо за един футболист – да бъда здрав и да се чувствам добре.

Мисля, че винаги изглежда малко по-лесно, когато виждаш само как играчът се завръща, но по отношение на рехабилитацията, понякога е труден период. Работиш много сам, прекарваш часове наред на тренировъчната база, защото имаш цел да се върнеш възможно най-бързо.

За съжаление, тези контузии са част от бизнеса и е тежко, но сега трудната част отмина и мога да правя това, което обичам най-много.

Това чувство много ми липсваше и съм доста оптимистичен, че скоро ще се завърна напълно. Така че, да, наистина очаквам с нетърпение тази част от сезона и целия сезон.“

Участието в мача не само даде на Груев ценни игрови минути, но и му позволи да види отблизо младите таланти в академията на Лийдс.

Той каза: „Познавам някои от тях, разбира се, и от тренировките с първия отбор, и знам на какво са способни. Мисля, че имаме добри играчи и днес също ми хареса да играя с тях.“

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