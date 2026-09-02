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  3. Батистута пред Божинов: България, обичам ви! Въпреки на Мондиал'94 ме победихте

Батистута пред Божинов: България, обичам ви! Въпреки на Мондиал'94 ме победихте

  • 2 сеп 2026 | 19:57
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Батистута пред Божинов: България, обичам ви! Въпреки на Мондиал'94 ме победихте

Бившият национал на България Валери Божинов записа видео с легендата на Фиорентина Габриел Омар Батистута, който поздрави всички българи, преди мача по случай 100-годишнината на клуба от Флоренция.

От няколко дни легендарният аржентински нападател, който е голмайстор номер 1 в историята на "виолетовите", и Божинов са част от празненствата по случай юбилея на един от славните италиански клубове.

Божинов гост на 100-годишнината на Фиорентина
Божинов гост на 100-годишнината на Фиорентина

"Искам да ви покажа най-големия! Кой е това? Батигол!", започна Валери Божинов. "Здравей, България! Обичам ви. Поздрави на всички българи, въпреки че на Мондиал'94 ме победихте. Няма проблеми, въпреки това ви обичам", каза с усмивка Батистута. "И аз ви обичам", пък добави Божинов, който записваше видеото от съблекалнята на стадион "Артемио Франки". Малко преди двубоя между сборен отбор от световни звезди като Франческо Тоти и Хавиер Санети срещу легендите на "Ла Виола".

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Снимки: Imago

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