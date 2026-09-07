Колабиралият Росен Божинов с обръщение след инцидента

Българският национал Росен Божинов съобщи, че е добре и се възстановява след притеснителната случка от неделя. Тогава защитникът на Пиза колабира на терена по време на мача срещу Юве Стабия от италианската втора дивизия. Футболистът веднага беше откаран в болница, откъдето увериха, че той нито за миг не е губил съзнание. Все още обаче не е посочена конкретната причина за случилото се.

Ето какво написа Божинов в профила си в Инстаграм:



Вчера беше един от онези моменти, които те карат да спреш за секунда и да осъзнаеш колко крехко е всичко.

Излязох на терена, както винаги — с желание да се боря, да дам всичко от себе си и да помогна на отбора. Но този път тялото ми каза „стоп“.

Знам, че много хора се уплашиха, и затова искам лично да ви кажа: добре съм. ❤️

Благодаря на всички, които бяха до мен в този момент — на съотборниците ми, на треньорите, на медицинския екип, на семейството ми и на всеки един човек, който ми писа или се обади.

Футболът ме е учил да падам и да ставам. Вчера паднах по начин, който никога няма да забравя. Но най-важното е, че ще стана.

Сега мисля за възстановяването и това да се върна по-силен. Не знам точно кога ще бъде това, но знам едно — няма да се откажа.

Благодаря ви за цялата любов и подкрепа. Това значи повече, отколкото мога да опиша.

Капитанът на Пиза с жест към приетия в болница български национал

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google