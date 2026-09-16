Официално: Аржентина и Меси се впускат в последен танц, ясно е кога и срещу кой ще е финалният му мач

Суперзвездата на Аржентина Лионел Меси официално бе включен в състава на "гаучосите" за прощален мач, след като в края на миналия месец капитанът обяви оттеглянето си от представителния тим на страната си.

"Поканихме най-добрия футболист в света да играе, иконата на нашата селекция, нашия капитан Лионел Андрес Меси, да получи заслужено сбогуване на 6 октомври тук в Аржентина", заяви президентът на Аржентинската футболна асоциация.

"Гаучосите" ще играят три приятелски срещи у дома между 21 септември и 6 октомври, които ще са първите изяви на отбора след Световното първенство. На 6 октомври Аржентина ще срещне Бенин на стадион "Монументал" в Буенос Айрес, а тогава и Меси ще изиграе последния си мач за националния отбор.

🚨💣 BREAKING: Leo Messi will have a FAREWELL with the Argentina National Team on October 6 in Argentina’s friendly against Benin at the Monumental. 🩵🇦🇷 pic.twitter.com/HZvk45UAlJ — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) September 15, 2026

Тимът на Лионел Скалони също така приема Боливия в Кордоба на 30 септември и Буркина Фасо в Буенос Айрес на 3 октомври. Двубоят срещу Боливия ще се играе при намален капацитет на публиката заради санкции на ФИФА за инциденти по време на Мондиала през лятото.

"Футболистите Меси, Родриго Де Пол и Джовани Ло Селсо ще присъстват, за да участват в последния приятелски мач на 6 октомври. Междувременно имената на играчите, които ще бъдат повикани от местното първенство, ще бъдат обявени в петък", написаха от ръководния орган на аржентинския футбол.

🚨🇦🇷 Every member of Argentina’s 2022 World Cup-winning squad has been invited to attend Leo Messi’s farewell at the Monumental.



In addition to Messi, Rodrigo De Paul and Gio Lo Celso will also only feature in the final match on October 6. 💙🤍 pic.twitter.com/c3XTduwz76 — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) September 15, 2026

Леандро Паредес, Науел Молина и Тиаго Алмада трябва да изтърпят наказания от съответно 10, 7 и 1 мача заради изцепките си и сблъсъците след финала на Световното първенство срещу Испания, загубен с 0:1 след продължения.

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