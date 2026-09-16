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Официално: Аржентина и Меси се впускат в последен танц, ясно е кога и срещу кой ще е финалният му мач

  • 16 сеп 2026 | 10:01
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Суперзвездата на Аржентина Лионел Меси официално бе включен в състава на "гаучосите" за прощален мач, след като в края на миналия месец капитанът обяви оттеглянето си от представителния тим на страната си.

"Поканихме най-добрия футболист в света да играе, иконата на нашата селекция, нашия капитан Лионел Андрес Меси, да получи заслужено сбогуване на 6 октомври тук в Аржентина", заяви президентът на Аржентинската футболна асоциация.

"Гаучосите" ще играят три приятелски срещи у дома между 21 септември и 6 октомври, които ще са първите изяви на отбора след Световното първенство. На 6 октомври Аржентина ще срещне Бенин на стадион "Монументал" в Буенос Айрес, а тогава и Меси ще изиграе последния си мач за националния отбор.

Тимът на Лионел Скалони също така приема Боливия в Кордоба на 30 септември и Буркина Фасо в Буенос Айрес на 3 октомври. Двубоят срещу Боливия ще се играе при намален капацитет на публиката заради санкции на ФИФА за инциденти по време на Мондиала през лятото.

"Футболистите Меси, Родриго Де Пол и Джовани Ло Селсо ще присъстват, за да участват в последния приятелски мач на 6 октомври. Междувременно имената на играчите, които ще бъдат повикани от местното първенство, ще бъдат обявени в петък", написаха от ръководния орган на аржентинския футбол.

Леандро Паредес, Науел Молина и Тиаго Алмада трябва да изтърпят наказания от съответно 10, 7 и 1 мача заради изцепките си и сблъсъците след финала на Световното първенство срещу Испания, загубен с 0:1 след продължения.

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