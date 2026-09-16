Ново попълнение на ЦСКА 1948 мечтае за титлата

Последното ново попълнение на ЦСКА 1948 Емерсон Барбоса говори пред клубните канали. Левият защитник разкри за амбициите си с тима, качествата, с които разполага и кой е неговият идол.

Доскорошен нападател на ЦСКА 1948 бе представен в Мура

"Благодарен съм на ЦСКА 1948 за възможността, която ми дава да играя в Европа. Много съм щастлив, че съм тук. Моят стил на игра е много офанзивен. Обичам да се включвам в атака и да помагам на отбора в нападение с доста агресия. Но в същото време във фаза защита давам всичко от себе си", заяви Барбоса.

"Като всеки бразилец, който действа на позицията ляв бек, няма кой друг да бъде освен Роберто Карлос. Това е футболистът, който още от дете, откакто започнах да играя, е пример за мен. Не само за мен, със сигурност и за много хора по света. Обичам да прекарвам свободното си време със семейството ми. Пристигам в ЦСКА 1948 с много желание и глад за успехи. Ще направя всичко по силите си, за да се преборя за титулярно място и ще докажа, че имам качества. Най-голямата ми мечта е да стана шампион", добави още той.

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