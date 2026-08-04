БФС сключи договор, с който ще подобри условията в Трета лига

Българският футболен съюз и компанията "ImperiaBet" подписаха договор за сътрудничество със срок от две години, с опция за удължаване с още една година.

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Споразумението обхваща първенството на Трета лига във всички зони на страната и предвижда финансова подкрепа за клубовете, участващи в шампионата.

Инициативата е насочена към създаването на по-стабилна среда за развитие на аматьорския футбол в България и подпомагане дейността на клубовете на регионално ниво. Договорът бе подписан в сградата на Национална футболна база "Бояна" от президента на БФС Георги Иванов и Динко Миленчев – съдружник в компанията "ImperiaBet".

Чрез това сътрудничество Българският футболен съюз цели осигуряване на по-добри условия за развитие на клубовете извън професионалния футбол. Финансовата подкрепа ще допринесе за по-ефективното функциониране на участниците и ще подпомогне развитието на младите футболисти във всички региони на страната.

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Представителите на двете страни изразиха увереност, че партньорството ще допринесе за устойчивото развитие на Трета лига , ще предостави допълнителни възможности за клубовете и ще създаде по-добри условия за развитието на българския футбол.

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