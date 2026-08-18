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  3. Стилиян Петров дари медицинска апаратура за 111 180 евро на КОЦ – Бургас

Стилиян Петров дари медицинска апаратура за 111 180 евро на КОЦ – Бургас

  • 18 авг 2026 | 11:36
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Стилиян Петров дари медицинска апаратура за 111 180 евро на КОЦ – Бургас

Обещаната от Фондация "Стилиян Петров" медицинска апаратура вече пристигна в Комплексния онкологичен център – Бургас и е готова да бъде използвана от медицинския екип.

Дарението е на обща стойност 111 180 евро и включва високоспециализирана система за прецизно локализиране на съмнителни тъкани, високопрецизен полуавтоматичен микротом за нуждите на хистопатологията и анатомичната патология, както и две съвременни ултразвукови системи, оборудвани за онкологични изследвания.

Апаратурата е избрана според конкретните нужди на лечебното заведение и по предложение на неговите специалисти. Новото оборудване ще разшири възможностите на КОЦ – Бургас за по-прецизна диагностика, оценка на тъканите и проследяване на пациентите.

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