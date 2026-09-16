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"Соколите" се подготвят срещу коварен съперник

  • 16 сеп 2026 | 09:08
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След ден почивка отборът на Спартак (Варна) възобнови подготовката си на клубната база на СКЛокомотив“ за предстоящия двубой от 10-ия кръг на efbet Лига срещу Локомотив (София).

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Варненските „соколи“ ще се изправят срещу столичните „железничари“ в неделя в поредното си изпитание от първенството. На този етап в лагера на Спартак няма проблеми с контузени или наказани футболисти, което ще позволи на старши треньора Васил Петров да разчита на най-доброто, с което разполага.

Младият специалист залага на схемата 4-3-3, в която триото Антон Иванов, Ахмед Ахмедов и Бубакар Хане създава сериозни проблеми на противниковите защити със своята бързина. В средата на терена варненци се стремят чрез организирана преса да отнемат топката и да осъществяват бърз преход в атака, разчитайки на техничните халфове Жота Лопеш и Томаш Силва.

В дългогодишното съперничество между двата отбора на ниво Първа лига столичани имат превес. Спартак обаче се представя стабилно от началото на сезона, като в последните си три мача „соколите“ спечелиха престижни точки срещу ЦСКА, Лудогорец и Славия.

Заслужава да бъде отбелязана и добрата работа на служителите, които полагат сериозни усилия тревното покритие на стадион „Спартак“ да бъде в отлично състояние. Това е необходимо и заради факта, че Фратрия също приема домакинските си мачове от Втора лига на клубното съоръжение на „соколите“.

/Пламен Трендафилов/

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