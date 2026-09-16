Левски ще изгражда медицински център

Ръководството на Левски предвижда подобрения на всички нива в клуба. Промени ще има и в медицинското звено. Шефовете планират в бъдеще изграждането на модерен център за лечение, възстановяване и рехабилитация. Наред с това всички медицински лица в клуба ще трябва да минат и сертификация към УЕФА.

Щабът също трябва да се увеличи. Припомняме, че в края на миналата кампания, а и в началото на сегашната, "сините" бяха застигнати от редица контузии. Част от тях се обясняват и с факта, че на отбора му се налага да играе в сгъстена програма.

До момента тимът имаше 8 мача в квалификациите за Шампионската лига, 9 в първенството, както и финал за Суперкупата срещу ЦСКА. Сега пък наред е сблъсъкът със Залцбург от първия кръг на същинската фаза на Лига Европа, който е утре от 19:45 часа на "Васил Левски".

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