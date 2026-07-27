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  3. Участвай в куиз с награди, посветен на големия Трифон Иванов

Участвай в куиз с награди, посветен на големия Трифон Иванов

  • 27 юли 2026 | 17:02
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Участвай в куиз с награди, посветен на големия Трифон Иванов

Днес легендата на българския футбол и бивш капитан на България Трифон Иванов трябваше да навърши 61 години. Бранителят има 76 мача и 6 гола за "лъвовете", като едно от попаденията му носи успеха с 1:0 срещу Русия, подпечатало класирането на отбора за Мондиал'98.

С екипа на "трикольорите" Трифон Иванов взема участие на две световни и едно европейско първенство, като е една от ключовите фигури в състава, станал четвърти в света.

Именно на Трифон Иванов е посветен и първият куиз с награди, създаден от новите партньори на националния тим Fans United. Играта включва 8 въпроса, свързани с Железния бранител, и ще продължи до идния понеделник, 3 август.

Впоследствие томбола ще определи кои трима участници, дали 8 верни отговора, ще спечелят по една от следните три награди: фланелка и шал на националния отбор, както и книгата “Пътят на таланта”.

Можете да участвате в куиза тук.

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Снимки: Imago

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