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  3. Стилиян Петров: Имам предложения от почти всички кандидат-президенти на България, но мястото ми не е в политиката

Стилиян Петров: Имам предложения от почти всички кандидат-президенти на България, но мястото ми не е в политиката

  • 7 сеп 2026 | 08:55
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Стилиян Петров в политиката? Това е въпрос, който логично възниква, след като една от най-разпознаваемите фигури в българския футбол признава, че през годините е получавал редица предложения от политически партии. Сред тях са били позиции като спортен министър и дори кмет на София. В подкаста FootballStorycast Петров разкрива, че предложения продължават да идват – включително от почти всички кандидат-президенти.

Стилиян Петров: Преди три седмици отказах оферта от Борисовата градина, но ако работя в български клуб, ще бъде единствено в ЦСКА
Стилиян Петров: Преди три седмици отказах оферта от Борисовата градина, но ако работя в български клуб, ще бъде единствено в ЦСКА

Има ли опити от политически партии да влезеш в политиката?

– О, да, да. И в момента имам.

Мислиш ли, че по-скоро се опитват да използват името Стилиян Петров?

– Сто процента. И аз го осъзнавам това нещо. Но, виж сега, надявам се, че има хора с добри намерения – с голяма въпросителна. Имал съм предложения както за спортен министър, така и за кмет на София. Имал съм много оферти. В момента също имам предложения почти от всичките кандидат-президенти, но мога да ти го кажа и пред теб – ще откажа на всичките. Ролята и мястото на Стилиян Петров не е в политиката и никога няма да бъде. Оценявам вниманието и това, че някой е помислил за мен и мисли, че мога да бъда позитивен за тяхната кампания. Аз съм футболен човек. Не съм политик. Аз стоя далеч от политиката и мисля, че това е правилното.

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