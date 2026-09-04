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Късен гол зарадва Верона срещу Каляри

  • 4 сеп 2026 | 00:32
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Късен гол зарадва Верона срещу Каляри

Верона спечели гостуването си на Каляри и се класира за осминафиналите за Купата на Италия, където ще се изправи срещу Рома. Многобройните промени в състава на „рособлу“ не дадоха резултат и тимът напусна надпреварата. В групата на домакините беше българският талант Иван Сулев, но той остана на пейката.

Първата възможност се откри пред Верона в 4-тата минута, когато след ъглов удар Андриас Едмундсон стреля от близка дистанция, но Борис Радунович спаси. Първият шанс за Каляри дойде в 11-тата минута след удар на Джоузеф Литета, който беше отклонен в корнер. Малко след четвърт час игра Радунович отрази и изстрел на Абду Харуи, а в 20-ата минута шут с левия крак на Григорис Кастанос мина на сантиметри от гредата.

В 23-ата минута след грешен пас на Литета Дайлон Ливраменто центрира в наказателното поле, където Харуи засече топката. Радунович успя да докосне кълбото, но не и да предотврати гола. Каляри опита да отговори, но удари на Рикардо Чиерво и Матиа Феличи бяха блокирани от защитата на Верона. Минута по-късно мощен шут с левия крак на новия капитан Хуан Родригес беше избит в корнер от Симоне Перили.

На почивката Джузепе Аурелио и Джоузеф Литета бяха заменени от Адам Оберт и Алесандро Романо. Каляри изравни в 57-ата минута след хубава атака отляво. Оберт подаде към Алиу Фадера, който центрира, а Пол Менди изпревари Едмундсон и насочи топката в мрежата за 1:1.

Габриеле Дзапа, който премина от Каляри във Верона преди седмица, влезе на мястото на Давиде Де Батисти в 68-ата минута под бурните аплодисменти на 14 971 зрители на „Унипол Домус“. Опасен пряк свободен удар на Романо в 73-тата минута премина покрай стената, а Перили успя да се намеси. Ливраменто пропиля страхотна възможност в 79-ата минута, когато нахлу в наказателното поле след грешка в отбраната, но сбърка паса към Самуеле Мулатиери, който беше готов да вкара отблизо.

Каляри организира добра атака в 80-ата минута, но ударът на Чиерво след комбинация с Пол Менди и Мишел Адопо прелетя над вратата. В 83-ата минута Даниел Малдини проби добре между трима противници, но Менди не успя да нанесе завършващ удар. Рикошет в Хуан Родригес изведе Мулатиери сам срещу вратаря в 87-ата минута. Бившият играч на Сасуоло навлезе в наказателното поле отляво и преодоля Радунович, носейки победата на Верона.

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Снимки: Imago

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