Започна Копа Италия

Тазгодишното издание на турнира за Купата на Италия започна с два мача. В първия от тях Виченца и Катания не успяха да се победят, завършвайки при 1:1 в редовното време, когато Габриеле Мончини вкара за домакините в 25-ата минута, а в 39-ата Емануеле Чичерели изравни. Нататък двубоят премина в етап на изпълнение на дузпи, където Катаня се наложи с 4:3 и продължи към втория кръг на надпреварата с успех в общия резултат от 5:4.

Асколи също се класира напред, след като отстрани Потенца. Гостите поведоха с гол на Габриеле Селери още в 1-вата минута, но след това те допуснаха пълен обрат заради. Домакините изковаха победата след попаденията на Томазо Миланезе в 21-вата минута през първото полувреме, както и след почивката на Габриеле Гори в 69-ата минута и на Джовани Корадини в 90-ата.

Програмата на турнира продължава с още два мача в днешния 9 август (неделя), когато от 20:45 часа българско време Арецо посреща Бреша, а Беневенто приема Равена от 22:00 часа. С тях приключват и мачовете от първия кръг на надпреварата.

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