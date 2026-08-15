Венеция пречупи Модена в последните минути

Венеция започна новия сезон с драматична победа в турнира за Купата на Италия. Отборът на Джовани Стропа надви с 3:2 Модена и се класира за 1/16-финалите, където ще има за съперник Удинезе.

Блестящ дебют за Венеция направи привлеченият това лято от Севиля Акор Адамс. Нигерийският нападател отбеляза два от головете за домакините и подаде за третото попадение, дело на Джон Йебоа. За Модена на два пъти се разписа взетият под наем от Наполи Джузепе Амброзино.

Венеция имаше териториално надмощие през първото полувреме, но контрите на Модена бяха много опасни. В 17-ата минута Амброзино даде преднина на гостите, но не след дълго Акор Адамс възстанови равенството с дебютния си гол за Венеция. Малко преди почивката Амброзино беше точен отново за 1:2.

Венеция вдигна оборотите през втората част и усилията на тима дадоха резултат в края на срещата. В 83-тата минута Адамс комбинира с Джон Йебоа и той направи резултата 2:2, а две минути по-късно самият нигериец завърши обрата.

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