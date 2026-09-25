Полуфинал №1 на Евроволей 2026! Следете мача ТУК!

Словения и Полша излизат в първата полуфинална среща на Европейското първенство по волейбол за мъже в Милано (Италия).

Словения и Полша се изправят един срещу друг на полуфинал за четвърти пореден път, като резултатът е 2:1 в полза на словенците.

Полша и Словения в директен сблъсък в полуфинал №1 на Евро 2026

Словения печели с 3:1 през 2019 г. (Любляна) и 2021 г. (Катовице), а Полша побеждава с 3:1 през 2023 г. (Рим).

ПОЛУФИНАЛ №1 на Евроволей 2026:

СЛОВЕНИЯ - ПОЛША 0:0 (0:0)

СЛОВЕНИЯ: Урош Планиншич, Ник Муянович, Рок Можич, Клемен Чебул, Ален Пайенк, Ян Кожамерник - Яни Ковачич-либеро

Старши треньор: ФАБИО СОЛИ

ПОЛША: Марчин Коменда, Бартоломей Боландж, Вилфредо Леон, Томаш Форнал, Шимон Якубишчак, Бартоломей Лемански 5 - Якуб Попивчак-либеро

Старши треньор: НИКОЛА ГЪРБИЧ.

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