Ясна е пълната схема на турнира за Купата на Италия

След изиграването на четири мача от предварителния кръг, вече е ясна пълната схема на турнира за Купата на Италия за сезон 2026/27.

Започна Копа Италия

Както е по традиция, в първия кръг на турнира участието си ще започнат 32 отбора, от които 12 са от Серия "А", а 19 са от Серия "Б" и само един от Серия "С" - Катаня, който вече отстрани втородивизионния Виченца. Отборите от топ 8 в елита през миналия сезон обаче ще стартира чак в 1/8-финалите или по-точно в третия кръг, който ще се проведе през декември. Всеки един от тях е поставен по реда на класирането си в Серия "А" от предходната кампания. Освен това до полуфиналите домакинството предимдтво винаги е в полза на по-високо поставения отбор. Така в едната половина на схемата могат да се оформят четвъртфинали Интер - Болоня и Комо - Милан, а в другата половина: Рома - Ювентус и Наполи - Аталанта.

Действащият носител на трофея е Интер, като финалът на предстоящото издание ще бъде на 19 май 2027 г. на “Олимпико” в Рим.

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Снимки: Gettyimages