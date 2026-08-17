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Фрозиноне и Дженоа стартираха с разгроми за Купата на Италия

  • 17 авг 2026 | 00:36
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Фрозиноне и Дженоа стартираха с разгроми за Купата на Италия

Още два елитни отбора се класираха за втория кръг на турнира за Купата на Италия, и то с убедителни домакински победи.

Новакът в Серия "А" Фрозиноне победи втородивизионния Юве Стабия с категоричното 4:1. С два гола се отчете Гиорги Квернадзе (20’, 71’), а останалите две попадения бяха дело на Матео Чикела (29’) и Антонио Раймондо (38’). За гостите пък точен беше само Леонардо Канделоне (48’). Точно преди края на редовното време пък резервата на „осите“ Сана Фернандеш получи директен червен картон заради свой груб фал след намесата на ВАР.

Междувременно, Дженоа записа безпроблемен успех също с 4:1 над друг отбор от Серия "Б"Асколи. Изненадващо „кълвачите“ бяха тези, които взеха преднина чрез Андреа Силипо (25’). Оттам нататък обаче „грифоните“ се развихриха с головете на Алесандро Маркандали (42’), Томазо Балданци (45’), Лоренцо Коломбо (25’) и Елиас Хавел (80’).

Така във втория кръг на турнира Фрозиноне ще се изправи срещу Сасуоло или Чезена, а Дженоа ще срещне втородивизионния Зюдтирол, отстранил Катандзаро след реми 2:2 и дузпи.

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Снимки: Gettyimages

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