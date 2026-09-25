Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 16:30: Александър Димитров и Андриан Краев с изявления преди България - Люксембург, националите с официална тренировка преди старта в Лигата на нациите
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Фермин Лопес и Пау Кубарси публично подкрепиха Ламин Ямал за "Златната топка"

Фермин Лопес и Пау Кубарси публично подкрепиха Ламин Ямал за "Златната топка"

  • 25 сеп 2026 | 15:48
  • 275
  • 2
Фермин Лопес и Пау Кубарси публично подкрепиха Ламин Ямал за "Златната топка"

Фермин Лопес и Пау Кубарси публично подкрепиха Ламин Ямал в надпреварата за „Златната топка“. Двамата футболисти на Барселона използваха възможността да изразят подкрепа към съотборника си, посочвайки го за заслужен победител в класацията за най-престижната индивидуална награда във футбола в интервюта за Mundo Deportivo и RAC 1.

През последните седмици самият Ямал изтъкна своите аргументи защо заслужава да спечели „Златната топка“.

„Той е невероятен и направи страхотна година в Барселона. Мисля, че го заслужава“, коментира Лопес, който отдаде дължимото и на друг от фаворитите: „Хари Кейн също е страхотен футболист и със сигурност ще бъде в челната тройка. Но се надявам Ламин да спечели.“

„Разбирам, че той се опитва да популяризира кандидатурата си. Ламин го заслужава най-много и се надявам да спечели“, заяви от своя страна Кубарси.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Бразилия разочарова и в първия си мач след Световното, но се спаси от загуба в 95-ата минута

Бразилия разочарова и в първия си мач след Световното, но се спаси от загуба в 95-ата минута

  • 25 сеп 2026 | 15:22
  • 5420
  • 2
Чави с изненадващо решение след контузията на Броби

Чави с изненадващо решение след контузията на Броби

  • 25 сеп 2026 | 14:46
  • 1153
  • 0
В Реал продължават да акцентират върху защитата, набелязали са нов централен бранител

В Реал продължават да акцентират върху защитата, набелязали са нов централен бранител

  • 25 сеп 2026 | 14:23
  • 1103
  • 0
ФА повдигна обвинение срещу Челси заради скандирания на фенове

ФА повдигна обвинение срещу Челси заради скандирания на фенове

  • 25 сеп 2026 | 14:18
  • 1361
  • 1
Ван Дайк за гола на Германия: Позор

Ван Дайк за гола на Германия: Позор

  • 25 сеп 2026 | 13:51
  • 1544
  • 2
Мактоминей поднови тренировки едва две седмици след сърдечната операция

Мактоминей поднови тренировки едва две седмици след сърдечната операция

  • 25 сеп 2026 | 13:44
  • 875
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитров и Андриан Краев говорят преди мача с Люксембург - очаквайте на живо!

Димитров и Андриан Краев говорят преди мача с Люксембург - очаквайте на живо!

  • 25 сеп 2026 | 16:20
  • 2207
  • 6
Никола Цолов загуби лидерството във Формула 2 след кошмарно състезание в Баку

Никола Цолов загуби лидерството във Формула 2 след кошмарно състезание в Баку

  • 25 сеп 2026 | 14:34
  • 35491
  • 88
ЦСКА отрече за напрежение с ММС, все още няма дата за откриването на "Армията"

ЦСКА отрече за напрежение с ММС, все още няма дата за откриването на "Армията"

  • 25 сеп 2026 | 12:07
  • 15276
  • 79
Бразилия разочарова и в първия си мач след Световното, но се спаси от загуба в 95-ата минута

Бразилия разочарова и в първия си мач след Световното, но се спаси от загуба в 95-ата минута

  • 25 сеп 2026 | 15:22
  • 5420
  • 2
Важен тест за младежите срещу големия фаворит в групата

Важен тест за младежите срещу големия фаворит в групата

  • 25 сеп 2026 | 09:48
  • 11248
  • 15
Лигата на нациите продължава с осем мача и новото начало за Зидан и Манчини

Лигата на нациите продължава с осем мача и новото начало за Зидан и Манчини

  • 25 сеп 2026 | 07:38
  • 11986
  • 9