Фермин Лопес и Пау Кубарси публично подкрепиха Ламин Ямал за "Златната топка"

Фермин Лопес и Пау Кубарси публично подкрепиха Ламин Ямал в надпреварата за „Златната топка“. Двамата футболисти на Барселона използваха възможността да изразят подкрепа към съотборника си, посочвайки го за заслужен победител в класацията за най-престижната индивидуална награда във футбола в интервюта за Mundo Deportivo и RAC 1.

През последните седмици самият Ямал изтъкна своите аргументи защо заслужава да спечели „Златната топка“.

„Той е невероятен и направи страхотна година в Барселона. Мисля, че го заслужава“, коментира Лопес, който отдаде дължимото и на друг от фаворитите: „Хари Кейн също е страхотен футболист и със сигурност ще бъде в челната тройка. Но се надявам Ламин да спечели.“

„Разбирам, че той се опитва да популяризира кандидатурата си. Ламин го заслужава най-много и се надявам да спечели“, заяви от своя страна Кубарси.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google