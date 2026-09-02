Дубъл на котдивоарец помогна на Удинезе за обрат

Удинезе продължава напред за Купата на Италия, след като в 1/16-финален мач от турнира обърна и победи Венеция с 2:1 у дома. В герой за фриуланите се превърна 29-годишният котдивоарски нападател Вакун Байо, който вкара и двете попадения за отбора си (34’, 53’). В следващия кръг Удинезе ще приеме Аталанта.

Иначе Венеция излезе напред още в 9-ата минута, когато белгиецът Ричи Саградо бе най-бърз и с добавка откри за гостите. Удинезе обаче постепенно натисна и в 31-вата минута халфът на домакините Ленън Милър отправи опасен далечен изстрел, спасен от стража на гостите Лоренцо Монтипо. Три минути по-късно обаче той нямаше какво да направи, когато Вакун Байо с глава засече центриране отляво на Мергим Войвода и изравни - 1:1.

Пак котдивоарецът бе на правилното място и в 53-ата минута, когато засече подаване в наказателното поле на Кийнън Дейвис и с бомбен шут направи обратът пълен - 2:1 за Удинезе. Домакините можеха да направят победата си и по-убедителна, но Монтипо спаси опасни удари на Унай Гомес и Дейвис.

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Снимки: Imago