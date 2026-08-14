Парма и Каляри не допуснаха изненади за Купата на Италия

Първият кръг на турнира за Купата на Италия стартира с очаквани домакински победи на елитните отбори Парма и Каляри.

“Дуковете” спечелиха с 2:0 срещу Катаня, с което отстраниха единствения третодивизионен представител в основната схема на турнира. В герой за Парма се превърна 18-годишният Симоне Лонтани, който отбеляза двете попадения в 19-ата и 35-ата минута. Така крилото класира своя тим за втория кръг, в който съставът на Карлос Куеста ще се изправи срещу Кремонезе и Сампдория, които играят в Серия "Б".

Сардинци пък надделяха с минималното 1:0 срещу новака във втората дивизия Арецо. Цял мач на тяхната пейка прекара българският халф Иван Сулев. Единственото попадение в двубоя беше дело на капитана Алесандро Дейола, който се разписа от дузпа в 23-тата минута. Така във втория кръг Каляри очаква победителя измежду други два тима от Серия "Б" - Верона и Виртус Ентела.

⏹️ - Passiamo il turno 🔜



Vinciamo 1-0 sull’Arezzo e avanziamo ai sedicesimi di #CoppaItaliaFrecciarossa 🔴🔵 pic.twitter.com/9ja7RSR4kf — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) August 14, 2026

Любопитното е, че в първия кръг на Серия "А" за новия сезон един срещу друг ще играят именно Парма и Каляри, като мачът на "Енио Тардини" е на 22 август.

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Снимки: Gettyimages