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Джовани Симеоне прати Торино на 1/16-финалите

  • 16 авг 2026 | 00:10
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Джовани Симеоне прати Торино на 1/16-финалите

Торино се класира за 1/6-финалите в турнира за Купата на Италия след минимална победа над Карарезе с 1:0. Джовани Симеоне отбеляза гола за домакините още в 9-ата минута.

Мачът не беше никак лесен за Торо. Футболистите на Иняцио Абате срещнаха сериозна съпротива от втородивизионния си съперник и през второто полувреме предимно се защитаваха.

Ранният гол на Симеоне сякаш успокои играчите на Торино повече от необходимото и те не направиха достатъчно, за да си осигурят по-солиден аванс на почивката. Карарезе набираше все повече смелост с всяка изминала минута и през втората част откровено доминираше.

Гостите опитаха всичко, за да изравнят, но си пролича, че им липсва класа в предни позиции, а в 81-вата минута Филипо Олиана получи червен картон и това още повече улесни Торино.

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