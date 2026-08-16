Джовани Симеоне прати Торино на 1/16-финалите

Торино се класира за 1/6-финалите в турнира за Купата на Италия след минимална победа над Карарезе с 1:0. Джовани Симеоне отбеляза гола за домакините още в 9-ата минута.

Мачът не беше никак лесен за Торо. Футболистите на Иняцио Абате срещнаха сериозна съпротива от втородивизионния си съперник и през второто полувреме предимно се защитаваха.

Ранният гол на Симеоне сякаш успокои играчите на Торино повече от необходимото и те не направиха достатъчно, за да си осигурят по-солиден аванс на почивката. Карарезе набираше все повече смелост с всяка изминала минута и през втората част откровено доминираше.

Гостите опитаха всичко, за да изравнят, но си пролича, че им липсва класа в предни позиции, а в 81-вата минута Филипо Олиана получи червен картон и това още повече улесни Торино.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google