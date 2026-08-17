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Божинов и Пиза стигнаха третия кръг на Копа Италия

  • 17 авг 2026 | 21:53
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Божинов и Пиза стигнаха третия кръг на Копа Италия

Българинът Росен Божинов остана резерва при драматичния успех с дузпи на клубния си Пиза срещу тима на Емполи в срещата от турнира за Купата на Италия.

Срещата в рамките на редовното време завърши при равенство 1:1, след което директно се премина към 11-метровите наказателни удари, без да гледаме две продължения по 15 минути. При изпълненията от бялата точка играчите на Пиза се наложиха с 4:3 и продължиха напред с общ резултат 5:4. В третия кръг на Копа Италия Божинов и компания ще спорят с Фиорентина. Този двубой ще бъде на 2 септември (сряда).

Домакините от Пиза може да съжаляват, че не приключиха всичко още в рамките на 90-те минути, тъй като Томазо Марас се разписа в неврологичен момент и откри резултата в 44-ата минута.

Съотборниците на Росен Божинов обаче не се възползваха докрай от психологическия удар, който нанесоха, и допуснаха изравняване в 61-вата минута. Попадението тогава отбеляза 24-годишният халф Едоардо Сапорити.

При изстрелите от бялата точка домакините от Пиза бяха безкомпромисни и вкараха всичките си четири изпълнения. С точните удари се нагърбиха авторът на попадението от редовното време Марас, както и още Хенрик Майстер, Емануеле Рао, Фелипе Лойола.

Голмайсторът Сапорити и Лука Манино пък направиха пропуски за Емполи и обезсмислиха попаденията на Стивън Шпенди, Богдан Попов, Симоне Романьоли.

И двата тима през идната кампания ще се състезават във второто ниво на италианския футбол Серия Б. До мача с Фиорентина от Купата на Италия отборът на Пиза ще има срещи с тимовете на Падова (23.8) и Катандзаро (30.8), които ще бъдат първите официални шампионатни срещи за сезон 2026/2027. Емполи от своя страна открива кампанията с двубои срещу Кремонезе (22.8) и Мантова (30.8).

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