ФА повдигна обвинение срещу Челси заради скандирания на фенове

Футболната асоциация на Англия повдигна официално обвинение срещу Челси за дискриминационно поведение на феновете на отбора по време на лондонското дерби с Фулъм на старта на сезона в Премиър лийг. Още след двубоя на “Крейвън Котидж”, който “сините” спечелиха с 3:2, клубът от “Стамфорд Бридж” потвърди, че е получил множество сигнали за дискриминационни скандирания от страна на група от фенове в гостуващия сектор. От Челси добавиха, че не толерират такива прояви и че привържениците, за които се докаже вина, ще бъдат подложени на „възможно най-строги санкции“.

От ФА уточняват, че става дума са конкретно скандиране в девета минута на мача, който се изигра на 24 август. Обвинението към Челси е, че клубът не е успял да гарантира, че неговите зрители и/или привърженици няма да се държат по неподходящ, обиден или оскърбителен начин. Освен това се твърди, че това поведение е било дискриминационно, тъй като е включвало препратка – пряка или косвена – към религия или вероизповедание.“

Медиите на Острова разкриха, че става дума за скандиране на част от песента "Flute for 50 Pence", която съдържа обидни антикатолически текстове, по-конкретно такива срещу папата и ИРА. По принцип тази песен е свързвана с крайните привърженици на Глазгоу Рейнджърс.

Loyalist Chelsea 🇬🇧



When I was young, I had no sense, I bought a flute for 50 pence….🪈 pic.twitter.com/HrbSg4YLsb — Jack (@jack_w_cfc) August 25, 2026

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