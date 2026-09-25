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Очаквайте на живо: Никола Цолов отново на старта в Баку

  • 25 сеп 2026 | 12:45
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Очаквайте на живо: Никола Цолов отново на старта в Баку

След като завърши пети в спринта по-рано днес, Никола Цолов отново застава на стартовата решетка в Баку, този път за първото от двете основни състезания от Формула 2 край бреговете на Каспийско море. Българинът ще започне дистанцията от 29 обиколки, която ще включва и едно задължително спиране в бокса, от десетото място, а основният му съперник в битката за титлата Рафаел Камара ще потегли пети.

Първото основно състезание по улиците на Баку стартира в 13:15 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

Снимки: Red Bull Content Pool

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