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Дебютът на Гатузо завърши със срам за Лацио

  • 17 авг 2026 | 00:16
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Дебютът на Гатузо завърши със срам за Лацио

Лацио се провали с гръм и трясък в първия си официален мач за сезона. "Орлите" отпаднаха още на 1/32-финалите в турнира за Купата на Италия, при това след загуба насред "Олимпико" от втородивизионния Мантова.

Двубоят беше дебют начело на Лацио за новия старши треньор Дженаро Гатузо. Неговият отбор записа само победи в контролите, но днес не можа да надделее над съперник, който през миналия сезон финишира в средата на таблицата в Серия "Б".

"Бианкочелестите" можеха да поведат още в 3-тата минута, но удар на Булае Диа се отклони от гредата. Като цяло обаче домакините лесно се пропукваха в защита и позволиха на Мантова да отправи цели 10 удара до почивката.

В средата на втората част в игра за Лацио се появи привлеченият преди броени дни от Интер Давиде Фратези. Малко по-късно Франческо Руоко засече центриране от десния фланг и изненадващо откри в полза на гостите.

Този развой на срещата беше истински шок за футболистите на Лацио, които така и не съумяха да реагират в оставащото време. Нещо повече, в самия край на мача вратарят Христос Мандас отиде да помага в атака и гостите организираха бърза контра, завършила с гол на Исмаел Каяцо.

Мантова ще играе на 1/6-финалите срещу победителя от двойката Лече - Палермо. Верона пък ще срещне Каляри, след като елиминира след изпълнение на дузпи Ентела.

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Снимки: Gettyimages

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