Сасуоло си осигури сблъсък с Ювентус за Купата след драматичен успех

Сасуоло отстрани Фрозиноне след 1:1 в редовното време и дузпи в 1/16-финален мач за Купата на Италия. “Неровердите” излязоха напред през първата част, но в нейния край допуснаха изравняне, като в крайна сметка обаче при 11-метровите наказателни удари бяха по-точни. Така в следващата фаза Сасуоло ще срещне Ювентус.

Сасуоло излезе напред в 36-ата минута, когато след добра контаатака аржентинецът Бенхамин Домингес се пребори с бранителите на гостите и откри за 1:0. В самия край на първото полувреме обаче сърбинът Алекса Терзич изравни с много красив удар от дистанция, който не остави никакви шансове на вратаря на “неровердите” Стефано Турати - 1:1.

През втората част двата отбора не можаха да си отбележат. Любопитното е, че в последните минути на редовното време гостите бяха по-добрият отбор и създадоха повече ситуации за гол, но не успяха да вкарат решителния гол.

Така се стигна директно до изпълнения на дузпи, като и двата отбора реализираха първите си три удара от бялата точка. След това обаче ударът на бранителя на Фрозиноне Уисдъм Амей бе спасен от Турати. Последва точен изстрел и гол от Сасуоло, а след това албанският халф на гостите Луис Хаса прати топката над вратата при изстрела си, с което подпечата победа на “неровердите”.

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Снимки: Imago