Монца с класика в дебюта на Юрич, Антов остана резерва

Отборът на Монца записа убедителна победа с 3:0 над Авелино в двубой от втория кръг на турнира за Купата на Италия и се класира за следващия етап от надпреварата. Срещата бе първа официална за сезона и за двата тима, както и дебют на треньорската скамейка за двамата им нови наставници — Иван Юрич при победителите и Алесандро Неста при гостите.

За Монца в групата бе българинът Валентин Антов, но той не записа минути, оставайки на резервната скамейка.

Героят на вечерта бе Густаво Варела. Португалският нападател, привлечен през лятото от Бенфика, се разписа два пъти при първата си официална изява за клуба. Той откри резултата в 22-рата минута, а секунди преди да изтече редовното време на първата част, в 45-ата минута, покачи. След почивката в 51-вата минута едно попадение добави и Омари Форсън.

В следващия кръг от турнира Монца ще срещне по-силния от двойката Торино – Карарезе. Преди това тимът от Брианца има далеч по-тежка задача, тъй като идната седмица на 22 август (събота) открива кампанията в Серия А с гостуване на „Джузепе Меаца" срещу шампиона Интер от 19:30 часа българско време.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google