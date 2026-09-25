Чави с изненадващо решение след контузията на Броби

Нападателят Джошуа Зиркзее беше повикан в националния отбор на Нидерландия по футбол след контузията на Брайън Броби, съобщава "Скай Спортс". 25-годишният играч на Манчестър Юнайтед ще замени Броби, който получи травма по време на равенството 1:1 срещу Германия в Лигата на нациите на УЕФА.

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Зиркзее, който има едно попадение в шест участия за представителния тим на Нидерландия, не е играл международен футбол от ноември 2024 година и сега ще има шанс да запише ценни минути под ръководството на новия селекционер Шави. "Оранжевите" ще изиграят още три двубоя от Лигата на нациите през идните две седмици, които включват домакинство и гостуване на Сърбия, както и мач с Гърция в Амстердам.

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Снимки: Gettyimages