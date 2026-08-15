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Фиорентина откри сезона с голова фиеста за Купата

  • 15 авг 2026 | 05:58
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Фиорентина откри сезона с голова фиеста за Купата

Фиорентина започна официалната си кампания за сезон 2026/2027 по възможно най-убедителния начин, след като разгроми Беневенто с 4:1 в двубой от втория кръг на турнира за Купата на Италия. Мачът на „Артемио Франки“ бе първи официален за Фабио Гросо начело на „виолетовите“, а тимът му не остави съмнения срещу втородивизионния съперник и даде надежди на феновете, че флорентинците през идните 365 дни ще бъдат далеч от зоната на изпадащите, където изненадващо гравитираха почти до края през миналия сезон.

Домакините нанесоха своя удар съвсем рано и още във 2-рата минута Алберт Гудмундсон засече с глава от малкото наказателно, откривайки резултата. В 35-ата пък Мойс Кийн покачи, а непосредствено след почивката всичко приключи, след като Лука Раниери направи преднината на тосканци класическа в 47-ата минута. В 50-ата минута нещата започнаха да отиват на сериозна разлика в полза на отбора домакин след попадението на Шер Ндур, но Давиде Ламеста вкара почетен гол в 54-ата минута и след това нямаше промяна в резултата повече до края.

В следващата фаза от турнира Фиорентина ще играе тосканско дерби срещу по-силния от двойката ЕмполиПиза. Преди това тимът стартира кампанията в Серия А на 24 август (понеделник) с гостуване на „Олимпико“ срещу Рома. Беневенто пък се насочва към Серия Б, където открива кампанията си на 22 август (събота) срещу Модена.

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