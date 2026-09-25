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Очаквайте в 16:30: Александър Димитров и Андриан Краев с изявления преди България - Люксембург, националите с официална тренировка преди старта в Лигата на нациите
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  3. Димитров и Андриан Краев говорят преди мача с Люксембург - очаквайте на живо!

Димитров и Андриан Краев говорят преди мача с Люксембург - очаквайте на живо!

  • 25 сеп 2026 | 16:20
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Димитров и Андриан Краев говорят преди мача с Люксембург - очаквайте на живо!

Селекционерът на България Александър Димитров и полузащитникът Андриан Краев ще дадат пресконференция преди двубоя с Люксембург от Лигата на нациите. Брифингът на стадион "Христо Ботев" в Пловдив стартира в 16:30 ч. и ще бъде предаван на живо в Sportal.bg.

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Мачът на "Колежа" е утре (събота) от 19:00 часа. След него "лъвовете" ще имат още едно домакинство - Естония (29 септември), след което предстоят гостуванията на Исландия (3 октомври) и Люксембург (6 октомври).

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