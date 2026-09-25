В Реал продължават да акцентират върху защитата, набелязали са нов централен бранител

Реал Мадрид следи отблизо развитието на 20-годишния централен защитник на Щутгарт Фин Йелч, съобщава "АС". Германецът е попаднал в полезрението на „кралския клуб“ заради силното си представяне и големия потенциал, който демонстрира. В момента той е оценяван на 35 милиона евро, след като само преди година и половина е била около 5 милиона.



От "Сантиаго Бернабеу" продължават да обръщат сериозно внимание на пазара за централни защитници. В момента Жозе Моуриньо разполага с петима футболисти на тази позиция – Дийн Хюсен, Ибрахима Конате, Раул Асенсио, Антонио Рюдигер и Едер Милитао. Договорът на Рюдигер е в последната си година, докато при Милитао остават известни притеснения заради тежките контузии, които е претърпял. Именно затова клубът продължава да наблюдава перспективни варианти за бъдещето.

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Йелч е десен централен защитник, висок 188 сантиметра, който се отличава с увереността си при изнасянето на топката и способността да я придвижва напред. Той се присъедини към Щутгарт през януари 2025 г. и бързо се превърна в основен играч. През настоящата кампания вече дебютира и в Шампионската лига, а добрата му форма му донесе и първа повиквателна за националния отбор на Германия от новия селекционер Юрген Клоп.

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Снимки: Gettyimages