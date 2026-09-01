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Кремонезе изхвърли Парма от турнира за Купата на Италия

  • 1 сеп 2026 | 21:09
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Кремонезе изхвърли Парма от турнира за Купата на Италия

Кремонезе успя да запише престижна победа с 2:0 като гост на Парма в двубой от Купата Италия, благодарение на попаденията на Симоне Тесадри (5') и Адин Личина (41'). Двата гола, реализирани още преди почивката, до голяма степен решиха двубоя и дадоха увереност на гостите в благоприятния изход на сблъсъка.

Срещата започна по отличен начин за гостите, които откриха резултата още в петата минута, когато Симоне Лотичи Тесадри се възползва от добра ситуация и прати топката в мрежата на домакините. Парма опита да отвърне, като Матия Фриган и Джовани Фабиан пропуснаха изгодни възможности да изравнят след първия половин час. Вместо това, Кремонезе нанесе своя втори удар в четиридесет и първата минута чрез Адин Личина, който завърши хладнокръвно бърза контраатака и покачи на 2:0, което се оказа и крайният резултат след редица тактически смени през втората част.Двата отбора записват колебливо начало на новия сезон, като изпитват сериозни затруднения и в първенството, където до момента регистрират предимно разочароващи загуби.

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Снимки: Gettyimages

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