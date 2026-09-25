България (U21) – Португалия (U21), "мореплавателите" излизат с футболисти на Тотнъм и Рома

Младежкият национален отбор на България до 21 години се изправя срещу Португалия в един от най-сериозните си мачове от квалификациите за Европейското първенство през 2027 година. „Лъвчетата“ се изправят срещу своя съперник на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик, а двубоят започва в 18:30 часа.

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Българският тим има 11 точки след седем изиграни срещи и продължава битката за челните позиции в група B. От другата страна обаче са "мореплавателите" - големите фаворити в групата с 19 точки на първата позиция.

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Това е първият от три решителни мача за състава на Тодор Янчев в рамките на по-малко от две седмици. След домакинството на португалците България гостува на Чехия на 30 септември, а на 6 октомври отново ще играе в Пазарджик - този път срещу Шотландия.

България (U21) – Португалия (U21) 0:0

Стартови състави:

България (U21): 1. Пламен Андреев, 2. Мартин Георгиев, 4. Росен Божинов, 5. Тодор Павлов, 15. Симеон Шишков, 16. Цветослав Маринов, 22. Асен Митков (К), 10. Никола Илиев, 11. Георги Лазаров, 7. Роберто Райчев, 9. Стивън Стоянчов

Португалия (U21): 12. Жоао Карвальо, 2. Даниел Бaнжаки, 4. Тиаго Габриел, 6. Габриел Брас, 13. Диого Травасош, 8. Матеуш Фернандеш (К), 14. Матиаш Де Аморим, 11. Карлош Форбс, 10. Родриго Мора, 7. Джовани Кенда, 18.Густаво Варела

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