Бразилия разочарова и в първия си мач след Световното, но се спаси от загуба в 95-ата минута

Австралия и Бразилия завършиха 1:1 в контрола, играна пред пълни трибуни на стадиона в Таунсвил. Това бе първи мач за двата отбора след участието им на Световното първенство през това лято. След четири дни те ще изиграят още една приятелска среща помежду си. Нестори Иранкунда откри резултата в днешната среща, след като в 68-ата минута се разписа от пряк свободен удар. Гол на Естевао през първата част бе отменен след намесата на ВАР, а след почивката именно крилото на Челси пропусна най-чистата възможност за Селесао. Все пак Бразилия се спаси от загуба благодарение на гол на Раян в 95-ата минута. Двубоят се изигра на изключително лош терен, което може да послужи като частично оправдание на бразилците, които разочароваха с представянето си.

Анчелоти изненада с избора си за централен нападател

Карло Анчелоти разкри стартовия си състав още на вчерашната пресконференция. На вратата застана Уго Соуза от Коринтианс, а четиримата пред него в защита бяха Матеузиньо (Коринтианс), Маркиньос (ПСЖ), Витор Рейш (Манчестър Сити) и Дъглас Сантош (Зенит). Бруно Гимараеш (Арсенал) започна в халфовата линия в тандем с Данило Сантос от Ботафого. Ендрик стартира на върха на атака, въпреки че има само четири минути за Реал от началото на сезона. Естевао, Рафиня и Винисиус Жуниор действаха зад него. Само четирима от титулярите днес стартираха и при загубата от Норвегия на 1/8-финалите на Мондиал 2026.

Тони Попович заложи на най-силния си възможен състав за първия мач на отбора след Световното първенство. Нестори Иранкунда стартира на лявото крило, Азиз Бехич замени контузения Джордан Бос, а Тете Йенги бе на върха на атаката за сметка на Мохамед Туре, който също пропусна срещата заради контузия.

Първото полувреме бе доста равностойно, като играчите изпитваха сериозни затруднения заради тежкия терен. В самото начало Иранкунда имаше много добра възможност да открие, но Соуза спаси удара му. Постепенно бразилците започнаха да играят по-добре и Естевао, Винисиус, Гимараеш и Рафиня не се възползваха от шансовете, които се откриха пред тях. В добавеното време Естевао прати топката във вратата на Патрик Бийч, но след намесата на ВАР попадението правилно бе отменено заради нарушение на Гимараеш срещу Сутар непосредствено преди попадението.

Бразилия започна доста по-силно второто полувреме, като притискаше домакините, но и така не създаваше чисти положения. В 64-тата минута южноамериканците пропуснаха голяма възможност да поведат. Винисиус влезе отляво и стреля, ударът му бе блокиран, но топката се озова на пътя на Естевао, който от седем-осем метра стреля над вратата.

Анчелоти замени Винисиус, Гимараеш и Ендрик, като на местата им се появиха Самуел Лино, Дъглас Луис и Педро.

NESTORY IRANKUNDA WITH A 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐒 FREE KICK AGAINST BRAZIL! 🤯#Socceroos #QLDFootballSeries2026 pic.twitter.com/LkAzbfzuQT — CommBank Socceroos (@Socceroos) September 25, 2026

В 68-ата минута Австралия поведе, след като Нестори Иранкунда изпълни добре пряк свободен удар, прехвърли сената, а Соуза само изгледа как топката влиза във вратата му.

Куня, Мауро Жуниор и Раян също се появиха в игра за Бразилия. Именно талантът на Борнемут донесе равенството на Селесао в петата минута на добавеното време, когато засече с глава центриране от корнер на Рафиня. Стажът на домакините изби топката в горната греда, но след това тя премина голлинията за крайното 1:1.

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Снимки: Imago