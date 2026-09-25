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Тухел: За всеки отбор по света е изключително трудно да създаде голови положения срещу Испания, но ние имаме план

  • 25 сеп 2026 | 16:52
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Тухел: За всеки отбор по света е изключително трудно да създаде голови положения срещу Испания, но ние имаме план

Мениджърът на Англия Томас Тухел изтъкна защитата на Испания като един от най-силните козове, които отборът разви в последните години и благодарение на които постигна толкова много успехи. Въпреки това германецът увери, че има план, с който да преодолее тази отбрана в утрешния сблъсък на “Уембли”.

"Би ме изненадало, ако след лятото имаме играчи, които не горят от желание да се присъединят към лагера ни, след като вече са видели и усетили атмосферата. Липсват ни доста футболисти – само 15 от онези, които бяха с нас в САЩ, са тук сега. Целта е бързо да превключим на нова вълна и да се съсредоточим върху четирите мача от Лигата на нациите.

Колкото повече анализирате Испания и представянето ѝ в последните мачове и турнири, толкова повече се възхищавате на начина, по който този отбор се защитава. Те добавиха това към играта си – колективните действия. Майстори са в това да забавят играта и да принуждават съперника да изнася топката към фланговете, където могат да започнат пресата си. Разполагат с цели трима вратари от световна класа, но те рядко биват сериозно тествани.

За всеки отбор по света е изключително трудно да създаде голови положения срещу тях. Ние имаме план и амбиция и искаме да бъдем тези, които ще докажат противното. Но в момента те са един изключително комплексен и завършен отбор. Испания с удоволствие контролира топката и темпото на игра. Възможно е да има периоди, в които ще трябва да страдаме. Но се надяваме да има и моменти, в които доминираме и можем да използваме силните си страни, за да ги затрудним”, заяви Тухел преди утрешния сблъсък.

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Запитан дали се тревожи, че някои играчи отпадат от лагера заради това, че поставят клубните си отбори на първо място, Тухел отговори:

“Имаме доверие на играчите си и те много добре знаят, че ако пропуснат лагер, а някой друг се представи силно на тяхната позиция, конкуренцията винаги е налице. Трябва да си на разположение и да показваш игра на високо ниво по време на лагера – това наистина има значение”.

Германецът добави, че е не е привърженик на новия по-дълъг прозорец за международни мачове.

“Не. След дълъг турнир да имаш веднага след това нов продължителен период на натоварване е изключително изтощително за играчите – както емоционално, така и физически. Мисля, че футболистите щяха да предпочетат три кратки прозореца. Трудно се сещам за ситуация в клубния футбол, която да включва подобен сгъстен график като нашия. Всичко е твърде нагъсто – разполагаме с две седмици и половина, а същевременно трябва да играем в различни държави. Това не изглежда съвсем правилно.

Що се отнася до Евро 2028, Лигата на нациите ни предоставя платформа за много добра подготовка. Според мен е много трудно – а може би и невъзможно – да се подготвим за мачове срещу отбори от други континенти, особено в елиминационната фаза.Гордостта, себераздаването и физическата мощ на тези съперници са уникални – нещо, с което не се сблъскваш в европейските квалификации, а само в моменти на огромно напрежение. Участието в тази тежка група ни дава точно това, с което ще се сблъскаме на Европейското първенство.“

Германецът добави, че ще даде шанс на Трент Александър-Арнолд да се докаже, след като не го включи в разширения състав за Световното първенство, но отказа да разкрие дали десният бек на Реал Мадрид ще започне като титуляр в мача с Испания.

Нама да ви кажа кой ще започне срещу Испания. Конкурентът на Трент е Джарел Куанса. Като цяло проведохме много добри тренировки и Трент имаше важна роля в тях. Той ще получи своя шанс да впечатли и да си върне титулярното място".

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Снимки: Imago

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