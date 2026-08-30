Берое освободи Владо Манчев, въпреки че отборът е на три точки от върха

Берое обяви прекратяването на договорните отношения с треньора на първия отбор Владимир Манчев. Снощи "зелените" завършиха 2:2 срещу Етър във Втора лига, като бившият нападател на ЦСКА, Лил, Леванте, Валядолид и Селта оставя тима на три точки от върха.

Етър и Берое не се победиха в интересен мач с четири гола

"Решението е взето от клуба поради разлика в интересите относно развитието на отбора. Институцията стои над всеки отделен човек. В следващите часове ще обявим новия старши треньор", написаха заралии.

Манчев: Как ще се оправяме, си е наш проблем - не мисля за точки, победи навън и навътре

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