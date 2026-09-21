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  3. ЦСКА с осем национали, бек на "червените" може да играе срещу Аржентина

ЦСКА с осем национали, бек на "червените" може да играе срещу Аржентина

  • 21 сеп 2026 | 12:20
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Слушай на живо: България - Люксембург

Осем футболисти на ЦСКА получиха повиквателни за националните си отбори за предстоящите официални и приятелски мачове от международния прозорец на ФИФА.

Теодор Иванов и Петко Панайотов ще защитават цветовете на България в двубоите от Лига на нациите. На 26 септември националите са домакини на Люксембург на стадион "Христо Ботев" в Пловдив, а на 29 септември отново там приемат и Естония. На 3 октомври България гостува на Исландия, а на 6 октомври е визитата на Люксембург.

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Алекс Тунчев попадна в състава на България U19 за участието в приятелски турнир в Сърбия, по време на който юношеския ни национален отбор ще се изправи срещу тима на домакините (24 септември), Унгария (26 септември) и Румъния (29 септември).

Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг бяха повикани от треньорския щаб на Беларус за предстоящите 4 мача от Лига на нациите. Беларус започва на 26 септември с гостуване на Албания, след което е визитата на Финландия на 29 септември. На 3 октомври Беларус ще приеме Сан Марино в Будапеща, а три дни по-късно ще бъде домакин на Финландия отново там.

Йоанис Питас бе включен в състава на Кипър за срещите от Лига на нациите – на 25 септември тимът гостува на Черна гора, а на 28 септември – на Латвия. Следват и две домакинства – на 2 октомври на Армения и на 5 октомври на Латвия.

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Исак Соле ще подсили националния отбор на ЦАР за квалификационните мачове от турнира за Купата на Африка. ЦАР ще се изправи срещу Мавритания на 24 септември и срещу Буркина Фасо на 28 септември.

Тамиму Оуру получи повиквателна от щаба на Бенин за двубоите срещу Буркина Фасо (25 септември) и срещу Мавритания (29 септември) от квалификациите за Купата на Африка. На 6 октомври Бенин ще се изправи и срещу Аржентина в приятелски мач.

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