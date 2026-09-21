"Мистър Стани богат" ще води "Футболист на футболистите"

Популярният водещ Ники Кънчев ще води церемонията за връчването на наградите "Футболист на футболистите" за сезон 2025/2026 г. Церемонията за връчването на наградите в 25-ото юбилейно издание на анкетата е на 24 септември от 18:00 часа в Голф клуб и СПА "Света София" и е открита за всички медии.

Своето участие вече са потвърдили президентът на БФС Георги Иванов, президентът на ПФЛ Атанас Караиванов, Христо Стоичков, Даниел Боримиров, Валентин Михов, Пламен Николов, Станислав Ангелов, Валентин Илиев, Светослав Дяков, Николай Илиев, Велизар Димитров и други знакови имена в българския футбол.

Очакват Георги Иванов, Стоичков, Балъков и Сираков на "Футболист на футболистите"

В анкетата, която се провежда от Асоциацията на българските футболисти, гласуват всички футболисти от първа и втора лига и избират най-добрите между своите колеги.

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