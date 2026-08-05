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Берое привлече познат Шейх

  • 5 авг 2026 | 15:51
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Берое привлече познат Шейх

Берое привлече сенегалския нападател Шейх Диаманка, съобщиха от старозагорския клуб на своята официална страница в социалната платформа Фейсбук.

Диаманка е на 25 години, роден е в Дакар и играе като централен нападател. Висок е 189 сантиметра, а освен сенегалско притежава и испанско гражданство.

Футболистът пристига в Стара Загора от малтийския Моста. Преди това е играл за японските Фуджиеда МИФК и Точиги, а през 2024 година носеше екипа на Хебър , с който записа 30 мача и три гола в българския елит. В кариерата си Диаманка е играл още за втория тим на испанския Елче, португалския Корушензе и белгийския Десел Спорт.

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