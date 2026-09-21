Краси Балъков в основата на благотворителен търг

Благотворителен търг в подкрепа на SOS Детски селища "България" ще се проведе в периода от 22 до 29 септември. В основата на благородната инициатива са Красимир Балъков, Bulgarian Football Shirts, Sportal.bg и Digital ID.

Кампанията, целяща да събере финансова подкрепа за организацията, е част от поредицата събития, организирани по случай 60-годишнината от рождението на магическия плеймейкър. Самият Бала повече от 30 години е посланик на SOS и десетки пъти е подпомагал дейността на българския клон на световната организация.

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В благотворителния търг ще се включат редица артикули, които бяха част от изложбата "60 години Красимир Балъков", провела се по-рано тази година. Всяка една от рамкираните снимки бе лично подписана от Бала, а в аукциона ще се включат и специално подготвените за експозицията картини на пловдивския художник Иван Иванов, известен с артистичния псевдоним VansZ.

Наред със снимките и картините в аукциона ще се включат и дарена и подписана от Балъков реплика на червения екип от САЩ'94, както и две фланелки на Спортинг (Лисабон) и Щутгарт. Търгът ще се проведе в официалната страница на Bulgarian Football Shirts, като наддаването ще става с коментар под снимката на всеки един от артикулите.



Повече информация за търга, както и всички ценни предмети можете да видите тук!

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